Nürnberg gewinnt dank Tzimas glücklich in Münster

Münster (dpa) – Der 1. FC Nürnberg hat dank einer tollen Einzelleistung von Stefanos Tzimas einen überaus glücklichen Sieg bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster gefeiert. Durch das 1:0 (0:0) zog das Team von Trainer Miroslav Klose in der Tabelle an Fortuna Düsseldorf vorbei auf Rang acht.

Das entscheidende Tor nach zuvor zwei sieglosen Partien schoss der eingewechselte Lukas Schleimer in der 82. Minute nach der klasse Vorarbeit von Tzimas, der nur noch auf Leihbasis für den Club spielt. Das 19 Jahre alte griechische Top-Talent war im Winter für zehn Millionen Euro an den englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion verkauft worden.

Preußen Münster mit viel Pech

Münster war zuvor in einem schwachen Spiel dem Sieg vor allem in der zweiten Halbzeit näher. Die Gäste aus Nürnberg taten in ihrem 400. Zweitliga-Auswärtsspiel wenig. Wegen der mangelhaften Effizienz der Preußen wird es nun noch einmal eng für das Team von Trainer Sascha Hildmann. Mit 23 Punkten ist Münster als Tabellen-15. punktgleich mit Braunschweig auf dem Relegationsrang 16. Der SCP gewann nur eines der vergangenen sieben Spiele und kassierte dabei fünf Niederlagen.

In der turbulenten Nachspielzeit nahm Schiedsrichter Lars Erbst einen vermeintlichen Handelfmeter nach Ansicht der Videobilder wieder zurück. Vor der Pause hatten die 12.422 Zuschauer noch vergeblich auf hochklassige Momente gewartet. Das Spiel war sehr zweikampfbetont. Wenn es halbwegs gefährlich wurde, dann nach Standardsituationen.