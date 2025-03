Alexander Nübel ist bis 2026 vom deutschen Rekordmeister Bayern München an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Und was kommt danach? Der Nationaltorwart hat klare Vorstellungen.

Stuttgart (dpa) – VfB Stuttgarts Torhüter Alexander Nübel will langfristig im Tor des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München stehen. «Wenn ich zurückgehen und die Option bekommen sollte, in München die Nummer eins sein zu können, werde ich definitiv darum kämpfen, auch die Nummer eins zu sein. Ganz klar. Darauf freue ich mich auch…», sagte er im Interview der «Welt am Sonntag».

Der Nationaltorhüter ist vom FC Bayern bis 2026 an den Bundesliga-Rivalen VfB Stuttgart ausgeliehen. Bei den Münchnern hat der 28-Jährige einen Vertrag bis 2030. Er galt als Nachfolger von Manuel Neuer (38). Doch nach der Verpflichtung von Jonas Urbig (21) in der Winterpause ist das nicht unbedingt ausgemacht.



«Es war klar, dass etwas passieren würde, da sich Daniel Peretz unglücklich verletzt hatte. Doch die Bayern hätten holen können, wen sie wollen oder in ein noch höheres Regal greifen können, es sind die Bayern», meinte Nübel dazu.

Nübels Ziel ist klar

Sein Ziel ist klar. «Wenn Manuel irgendwann zurücktreten sollte, hoffe ich, dass ich dann in das Tor des FC Bayern kann», meinte Nübel. «Ich freue mich auf diese Zeit, doch ich bin gleichzeitig relativ entspannt.»



Zunächst einmal geht es für ihn in der Nationalmannschaft um den Platz im Tor. Stammtorwart Marc-André ter Stegen wird wegen einer Knieverletzung weiter fehlen. Im Tor will sich Bundestrainer Julian Nagelsmann aber für die beiden Viertelfinal-Spiele der Nations League gegen Italien «auf eine Nummer eins festlegen». Die Entscheidung fällt zwischen dem Hoffenheimer Oliver Baumann (34) und Nübel.



Die Situation in der Nationalmannschaft nimmt Nübel gelassen. «Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das aktuell aktiv nicht anstrebe», sagte Nübel zur Frage nach der Dauer-Nummer-1 in der Nationalmannschaft. Er sei «erst einmal sehr glücklich, dass ich mein Debüt in der Nationalmannschaft geben durfte. Das war eine große Ehre – und ist etwas, wovon man als Kind träumt. Aber natürlich möchte ich so viele Länderspiele machen, wie es nur geht. Dafür bin ich Fußballprofi. Doch wir haben nun mal viele supergute Torhüter in Deutschland.»