Gummersbach (dpa) – Handball-Nationalspieler Julian Köster wird dem Bundesligisten VfL Gummersbach nach einer Notoperation mehrere Wochen fehlen. Der 25-Jährige musste aufgrund einer akuten Infektion im Kniegelenk «notfallmäßig operiert» werden, teilte der Verein mit.

Der Gummersbacher Kapitän spielte noch am vergangenen Donnerstag in der Bundesliga gegen die HSG Wetzlar (33:24), anschließend soll sich eine kleine Wunde infiziert und zu einer Notoperation geführt haben. «Ich bin froh, dass unsere Ärzte die Infektion so schnell erkannt und behandelt haben. So

etwas kann sonst auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen», sagte VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson.

Der isländische Coach muss auf Köster nicht nur heute Abend im Playoff-Rückspiel der European League bei der MT Melsungen (20.45 Uhr) verzichten. Nach Vereinsangaben soll der 25-Jährige sogar «voraussichtlich mehrere Wochen» nicht zur Verfügung stehen.