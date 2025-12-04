Notfallordner: Diese Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden

Die Notfallmappe verschafft im Ernstfall schnellen Zugriff auf zentrale Dokumente. Damit Angehörige aber wirklich etwas damit anfangen können, sind einige Fehler unbedingt zu vermeiden.

Frankfurt (dpa/tmn) – Mit einem Griff alle wichtigen Dokumente zur Hand haben – im Notfall kann das einen entscheidenden zeitlichen Vorteil bringen. Genau dafür ist eine Notfallmappe da. Hinein gehören etwa Geburts- und Heiratsurkunden, Pässe, wichtige Kontakte und Vertragspartner sowie Informationen zu behandelnden Ärzten. Kann eigentlich nicht viel schiefgehen, oder? Doch, denn einige Fehler gilt es unbedingt zu vermeiden.

Wichtig ist zum Beispiel, keine PIN-Nummern und Passwörter in die Notfallmappe zu übernehmen. «Aus Sicherheitsgründen sollten sie immer getrennt an einem anderen sicheren Ort aufbewahrt werden», sagt Oliver Schmitz, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens berufundfamilie. Ist die Notfallmappe allerdings digital und liegen die Daten verschlüsselt in einer Cloud oder auf einem Speichermedium, sollten Sie einer Vertrauensperson die notwendigen Zugangsdaten an die Hand geben. Ohne diese wäre die Mappe für Vertraute im Notfall nutzlos.

Was schnell vergessen wird: die Aktualisierung der Unterlagen. Mindestens einmal im Jahr sollten Sie prüfen, ob sich etwas geändert hat und die Dokumente analog wie digital auf den neuesten Stand bringen. Und denken Sie unbedingt daran, der Vertrauensperson den Aufbewahrungsort der Mappe mitzuteilen, sofern sie ihr nicht ohnehin ein Duplikat aushändigen.