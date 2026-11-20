Schlimme Kopfschmerzen in der Nacht oder das Kind hat hohes Fieber - und ausgerechnet jetzt sind die Schmerzmittel alle. Zum Glück gibt es Notdienstapotheken. Was sie leisten können und was nicht.

Baierbrunn/Berlin (dpa/tmn) – Wenn auch nicht unbedingt um die Ecke, lässt sich doch nachts oder an Sonn- und Feiertagen immer eine erreichbare geöffnete Apotheke finden. Denn jede Apotheke ist gesetzlich verpflichtet, regelmäßig Notdienst zu leisten und 24 Stunden geöffnet zu haben, heißt es in der Zeitschrift «Apotheken Umschau» (Ausgabe B 11/26).

Wer nachts den Notdienst in Anspruch nimmt, kommt allerdings nicht in die Apotheke hinein. Dann werden die Medikamente aus Sicherheitsgründen nur durch eine Schutzscheibe oder eine Abgabeklappe gereicht.

Welche Medikamente bekomme ich?

Verschreibungspflichtige Medikamente gibt es nur gegen Rezept. Dieses bekommt man in der Notaufnahme oder vom ärztlichen Notdienst. Ansonsten dürfen im Grunde nur dringend benötigte Arzneimittel abgegeben werden.

Kosmetikartikel etwa müssen Apotheker oder Apothekerin nicht verkaufen. In der Praxis wird laut der Zeitschrift in der Regel abgewogen. Könne jemand nicht schlafen, weil er dringend Ohrstöpsel brauche, bekomme er diese auch.

Übrigens: Einen Botendienst dürfen, aber müssen die Apotheken nicht anbieten. Praktisch ist er meist auch gar nicht umsetzbar, weil nur eine Person Dienst hat und die Apotheke nicht verlassen darf.

Kann ich auch in der Apotheke anrufen?

Wer ein Rezept hat und sichergehen möchte, ob das Medikament in der Apotheke vorrätig ist, kann er dort anrufen. Allerdings müssen im Notdienst nicht unbedingt Mittel eines bestimmten Herstellers abgegeben werden.

Muss ich für den Notdienst bezahlen?

Eine Notdienstgebühr von 2,50 Euro fällt laut dem Portal «aponet.de» pro Notdienst-Besuch an, also egal, wie viele Medikamente man braucht. Fällig wird diese Gebühr an Sonn- und Feiertagen rund um die Uhr, an Wochentagen nur zwischen 20.00 und 6.00 Uhr. Liegt Heiligabend an einem Werktag, wird sie bis 6.00 und nach 14.00 Uhr berechnet.

Achtung: Die Krankenkasse übernimmt die Gebühr bei einem Medikament auf Rezept, wenn der Arzt dort «noctu» angekreuzt hat. Das bedeutet, es handelt sich um einen Notfall. Dafür muss man das Rezept aber auch unverzüglich einlösen.

Wie finde ich die nächste Notdienst-Apotheke?

Entweder über einen Aushang an jeder Apotheke, auf dem die nächsten Notdienst-Apotheken stehen. Oder man ruft die kostenfreie Festnetznummer 0800 00 22 8 33 an, erklärt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) auf ihrer Webseite.

Vom Handy ist es die Kurzwahl 22 8 33 oder eine SMS (69 Cent pro Minute/SMS) mit der Postleitzahl des aktuellen Aufenthaltsortes, woraufhin man die benötigten Infos erhält. Online bietet etwa das Portal «aponet.de» eine deutschlandweite Notdienstsuche an.