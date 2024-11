Norwegens Biathlon-Star Bö mit Ansage: 2026 ist Schluss

In gut anderthalb Jahren endet eine Ära des Biathlon-Sports. Dann will Superstar Johannes Thingnes Bö aufhören. Vorher will er noch so viel wie möglich abräumen.

Berlin (dpa) – Norwegens Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö hat den Zeitpunkt seines Karriereendes festgelegt. Nach der übernächsten Saison und den Olympischen Winterspielen 2026 Saison in Mailand und Cortina d'Ampezzo ist Schluss. «Ich werde nicht weitermachen», sagte der Rekordweltmeister und fünfmalige Olympiasieger im Biathlon-Podcast «Extrarunde». Dass er es sich noch mal anders überlegt, scheint ausgeschlossen: «Ob ich fünf, sechs oder sieben Kugeln oder ob ich 85, 90 oder 100 Siege habe, spielt dann keine Rolle. Das Datum steht fest», sagte der fünfmalige Weltcup-Gesamtsieger. Die Ansage Richtung Konkurrenz: «Ich muss bis dahin also alles mitnehmen, was möglich ist.»

Danach will sich der 31-Jährige erst mal vorrangig um seine Familie mit Frau Hedda sowie den beiden Kindern Gustav (4) und Sofia (1) kümmern. «Biathlon nimmt so viel Energie für mich, meine Familie und vor allem für meine Frau in Anspruch», sagte Bö.

Bö ist der Dominator der vergangenen Jahre und stellte zahlreiche Rekorde auf. Er ist mit 76 Einzel-Weltcupsiegen der zweitbeste Skijäger nach seinem Landsmann Ole Einar Bjönrdalen (94 im Biathlon + 1 im Langlauf). Ein WM-Titel fehlt ihm noch, um die alleinige Bestmarke zu halten und Björndalen (20) hinter sich zu lassen. «Wenn man älter wird, ist das eine tolle Motivation. Die meisten Siege zu holen, ist der Traum eines jeden Sportlers», sagte Bö.