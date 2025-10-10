WM-Qualifikation Norwegen gegen Israel: Brisanz überlagert Fußball-Freude dpa 10.10.2025, 10:36 Uhr

i PAOK Saloniki - Maccabi Tel Aviv Giannis Papanikos. DPA

Norwegen empfängt Israel in der WM-Quali. Doch es geht um viel mehr als um Sport. Infantino ruft zur Ruhe auf, der Friedensprozess könnte dafür sorgen.

Oslo (dpa) – Sorgen vor einem Skandalspiel, gigantische Sicherheitsvorkehrungen und Ausschluss-Debatten: Das Länderspiel Norwegen gegen Israel sorgt seit Wochen für Diskussionen. Eigentlich geht es um die Teilnahme an der Fußball-WM im nächsten Jahr. Norwegen um Superstar Erling Haaland kann sich erstmals seit 1998 für die WM-Endrunde qualifizieren.







Artikel teilen

Artikel teilen