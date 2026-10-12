Diverse Sommerpflanzen - auch Gemüse - sind mehrjährig. Expertinnen erklären welche, wie man sie vor dem Einräumen vorbereitet und wo sie den Winter am besten verbringen.

Bremen/Erbach (dpa/tmn) – Wenn es draußen kälter wird, stellt sich für viele die Frage, was mit den Pflanzen auf Balkon und Terrasse passiert. Denn längst nicht alle müssen im Herbst entsorgt werden. Viele sind mehrjährig und treiben im Frühjahr wieder aus – vorausgesetzt, sie kommen gut durch die kalte Jahreszeit.

Auch jetzt im Herbst sind etwa viele Balkonpflanzen zu gut für die Tonne, da sind sich die Fachbuchautorinnen Heike Boomgaarden und Melanie Öhlenbach einig. «Viele Balkonpflanzen werden bei uns nur einjährig genutzt, obwohl sie in ihrer Heimat mehrjährig wachsen. Es lohnt sich daher, genauer hinzuschauen», sagt Gartenbauingenieurin Heike Boomgaarden.

So können etwa Klassiker wie Geranien, Fuchsien und Margeritenstämmchen oft problemlos mehrere Jahre kultiviert werden. Aber auch Oleander, Enzianstrauch, Wandelröschen, Schmucklilien, Buntnesseln, Dipladenien sowie Chili und Physalis dankten eine Überwinterung häufig mit einem kräftigen Neustart im Frühjahr.

Aber wann sollten die Pflanzen ins Winterquartier? Melanie Öhlenbach rät, das Thermometer im Blick zu behalten. Sie lässt ihre Pflanzen so lange wie möglich draußen, aber vor dem ersten Frost müssen die empfindlichen spätestens rein. Denn «viele Kübelpflanzen vertragen kurzfristig Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, richtigen Frost jedoch nicht», sagt Heike Boomgaarden.

Gut vorbereitet ins Winterquartier

Zuvor ist es ratsam, alle verwelkten Blütenstände, abgestorbenen Blätter und beschädigten Triebe zu entfernen. Gleichzeitig lohnt sich eine gründliche Kontrolle auf Blattläuse, Weiße Fliegen oder andere Schädlinge. Kranke Pflanzenteile werden konsequent entfernt.

Vor dem Umzug ins Winterquartier ist bei vielen Pflanzen ein guter Zeitpunkt, um sie zurückzuschneiden. Geranien und Fuchsien können deutlich eingekürzt werden. «Das reduziert den Platzbedarf und erleichtert die Überwinterung», so Heike Boomgaarden. Immergrüne Pflanzen wie Oleander werden dagegen nur vorsichtig ausgelichtet.

Bleibt die Frage nach dem besten Standort. Die meisten Pflanzen fühlen sich bei fünf bis zehn Grad am wohlsten. «Direkt über der Heizung auf der Fensterbank ist kein guter Platz», sagt Melanie Öhlenbach. Geeignet seien Wintergärten, unbeheizte Treppenhäuser, Garagen mit Fenster oder frostfreie Keller mit ausreichendem Licht, so Boomgaarden. Je wärmer die Pflanzen stehen, desto heller muss der Standort sein.

Mehrjährige Gemüsesorten und Kräuter

Wer wie Melanie Öhlenbach «lieber isst als guckt», hat vielleicht auch Gemüse, Kräuter und Wildpflanzen auf dem Balkon, die mehrjährig sind und den Winter draußen überstehen. Bei ihr gedeihen unter anderem Etagenzwiebeln und Ewiger Kohl. «Seine Blätter sehen aus wie beim Kohlrabi. Wird die Pflanze ausreichend mit Wasser und Nährstoffen versorgt, kann man mehrere Jahre von ihr ernten, auch im Kübel.»

Die Etagenzwiebel blüht nicht, sondern bildet an den Blattenden kleine Zwiebeln, die geerntet oder eingepflanzt werden können. Auch Asia-Salate, Feldsalat, Spinat, Meerrettich und Mangold können auf dem Balkon überwintern – genauso wie Erdbeeren, Blaubeeren und Himbeeren.

Wer draußen überwintern kann

Stellt sich die Frage, wer draußen auf dem Balkon durch die kalte Jahreszeit kommt und wer besser reingeholt wird. Melanie Öhlenbach rät, sich im besten Fall vor dem Kauf folgende Fragen zu stellen: Ist die Pflanze mehrjährig? Kann sie im Winter draußen bleiben? Habe ich die entsprechenden Räume, um sie im Haus zu überwintern?

Viele Pflanzen können den Winter draußen verbringen, wenn es nicht über längere Zeit eisig kalt wird. Ein überdachter Balkon und etwas Wärme, die aus der Wohnung nach außen dringt, verbessern ihre Chancen zusätzlich. Die Kübel kann man dafür nah an die Hauswand rücken – an einen möglichst windgeschützten Platz.

Die Töpfe in Jutesäcke zu stellen und Herbstlaub zwischen Topf und Sack zu stecken, bietet Frostschutz und sieht auch noch gut aus. «Man muss nicht unbedingt Säcke kaufen. Ich habe auch schon einen ausrangierten Wollpulli genommen oder eine alte Decke», so Öhlenbach. Wer viele Töpfe hat, kann sie dicht zusammenschieben und Laub dazwischen stopfen. Eine Laubschicht als Mulch auf der Erde schützt die Wurzeln ebenfalls vor Frostschäden.

Auch im Winter Wasser nicht vergessen

So überleben Kräuter, wie Rosmarin, Salbei, Schnittlauch, Bergbohnenkraut, Liebstöckel und Oregano, genauso wie Margeriten, Clematis und Fetthenne – meistens. Dauerfrost kann den Pflanzen dennoch zusetzen.

«Mir ist eine Kriechende Hauhechel vertrocknet. Weil die Erde gefroren war, konnte ich nicht gießen», erzählt Melanie Öhlenbach. Um das zu verhindern, kann man die Töpfe vorübergehend ins Warme holen, damit die Erde auftaut und gegossen werden kann. Pflanzen brauchen im Winter zwar wesentlich weniger Wasser als im Sommer, austrocknen darf die Erde aber nicht – das gilt auch für Exemplare, die im Haus überwintern.

Gedüngt wird in der kalten Jahreszeit nicht, denn «die meisten Pflanzen legen eine Ruhephase ein. Erst im Frühjahr, wenn das Wachstum sichtbar beginnt, brauchen sie wieder Dünger», so Heike Boomgaarden. Dann ist es auch Zeit, die Pflanzen an milden Tagen draußen wieder an Sonne und Wind zu gewöhnen. Nach den Eisheiligen Mitte Mai sind die meisten empfindlichen Kübelpflanzen im Freien wieder sicher.