Wer noch keinen Studienplatz für das Wintersemester hat, muss nicht verzweifeln. Ab August startet wieder die Studienplatzbörse der Hochschulrektorenkonferenz - sie zeigt online freie Plätze.

Bonn (dpa/tmn) – Keine Zusage für das Wintersemester bekommen oder die Bewerbungsfrist für den gewünschten Studiengang verpasst? Keine Sorge. Ab August können Interessierte nach freien Studienplätzen online suchen. Denn dann startet nach eigenen Angaben wieder die Studienplatzbörse der Hochschulrektorenkonferenz (HRK).

Tagesaktuelle Übersicht für das kommende Wintersemester

Das Onlineangebot zeigt tagesaktuell, welche Studienplätze für das Wintersemester 2026/2027 an deutschen Hochschulen noch verfügbar sind. Interessierte finden dort sowohl Optionen, wenn sie den ersten Studienabschluss anstreben, also für sogenannte grundständige Studiengänge, als auch für weiterführende Studiengänge.

Die Suchmaske kann man filtern und sich so die unterschiedlichsten Fächer – jeweils mit und ohne Zugangsbeschränkung – an Hochschulen anzeigen lassen. Eine Anmeldung ist dafür nicht nötig.

Noch bis zum 31. Oktober können sich Interessierte auf der Onlineplattform kostenlos über Studiengänge, Bewerbungsfristen sowie Hochschulen informieren. Und wenn ein passender Studiengang dabei ist, kann man sich über ein Kontaktformular direkt bei der gewünschten Hochschule bewerben.