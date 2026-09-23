Kochbuchautorin Sonja Julia Bauer bringt beim Backen von Käsekuchen eine cremige Quarkmasse mit knusprigen Streuseln und frischen Blaubeeren zusammen – da wollen alle mindestens zweimal zugreifen.

Berlin (dpa/tmn) – Käsekuchen mit knusprigen Streuseln und frischen Blaubeeren hat sich Kochbuchautorin und Food-Bloggerin Sonja Julia Bauer (cookieundco.de) ausgedacht. Ein solcher Kuchen schmeckt zu jeder Jahreszeit. Selbst im Winter lässt er sich problemlos zubereiten – aber dann natürlich mit tiefgefrorenen Früchten.

Wer mit gefrorenen Beeren den Kuchen backen möchte, sollte sie unaufgetaut verwenden und auf der Quarkmasse verteilen, rät Bauer. Ansonsten wird das Gebäck matschig. Die Kochbuchautorin hat noch einen weiteren Tipp parat: «Die gefrorenen Beeren in ein bis zwei Esslöffel Speisestärke wenden. Das bindet den austretenden Saft und verhindert, dass die Füllung eine grau-violette Farbe annimmt.»

Drei weitere Tipps der Rezeptentwicklerin:

Der Kuchen schmeckt kalt am besten und lässt sich dann auch sauber schneiden.

Den Kuchen nicht warm abdecken und im Kühlschrank nur locker abdecken – so bleiben die Streusel knusprig.

Der Kuchen lässt sich gut am Vortag backen und kann dann über Nacht im Kühlschrank durchziehen.

Zutaten für ein Backblech oder Backrahmen, ca. 35 x 30 cm:

Für den Teig (Boden und Streusel):

500 g Mehl (Weizenmehl Type 405 oder Dinkelmehl Type 630)

250 g Butter, in Stücken

190 g Zucker

10 g Vanillezucker

1 Ei (Gr. M)

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

Für die Quarkmasse:

500 g Magerquark

200 g Schmand (oder Crème fraîche)

250 g Mascarpone oder Doppelrahm-Frischkäse (je nach Geschmack)

200 g Milch

190 g Zucker

2 Eier (Gr. M)

2 Päckchen Puddingpulver „Vanille“ (je 38 g)

10 g Vanillezucker (oder das Mark einer Vanilleschote)

1 Zitrone (Saft und Schalenabrieb)

1 Prise Salz (bei Frischkäse weglassen)

Für den Belag:

500 g Blau- oder Heidelbeeren (frisch oder tiefgekühlt)

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze (oder 160 Grad Umluft) vorheizen. Ein Backblech mit Rand (ca. 35 x 30 cm) mit Backpapier auslegen oder einen verstellbaren Backrahmen auf 35 x 30 cm ausziehen. Alle Zutaten für den Streuselteig zügig mit den Händen oder kurz im Mixer zu einem krümeligen Teig verkneten, dabei nicht lange kneten. Etwa zwei Drittel des Teiges auf dem Blech verteilen, fest andrücken und mit den Händen oder einem Glas glatt drücken. Bei einem Backrahmen darauf achten, dass der Rand gut abschließt. Den restlichen Teig für die Streusel in den Kühlschrank stellen. Quark, Schmand und Mascarpone glattrühren. Eier, Zucker, Salz und Vanille kurz aufschlagen und unter die Quarkmasse rühren. Zitronensaft, Zitronenabrieb und Puddingpulver zugeben und unterrühren. Die Milch zugießen und alles zu einer glatten Masse verrühren. Die Masse gleichmäßig auf dem Teigboden verteilen. Dann die Blaubeeren gleichmäßig auf der Quarkmasse verteilen. Den gekühlten Teig in groben Streuseln über den Kuchen krümeln. Den Kuchen im unteren Drittel des Ofens 50 bis 55 Minuten goldbraun backen. Aus dem Ofen nehmen, offen auskühlen lassen und anschließend im Kühlschrank mindestens zwei Stunden, besser über Nacht, durchkühlen.