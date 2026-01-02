Noch ein Schritt fehlt: Littler steht im Finale der Darts-WM

Luke Littler spielt dominant und lässt Ryan Searle im Halbfinale keine Chance. Der 18 Jahre alte Turnierfavorit ist nun nah dran am nächsten WM-Titel.

London (dpa) - Luke Littler steht bei der Darts-Weltmeisterschaft als erster Spieler im Finale und ist damit nur noch einen Schritt von der Titelverteidigung entfernt. Der 18 Jahre alte Engländer gewann das erste Halbfinale im Londoner Alexandra Palace deutlich mit 6:1 gegen Ryan Searle.

«Es war sehr gut und ich bin sehr glücklich», sagte Littler bei DAZN. «Wenn dein Gegner immer wieder 140 Punkte, 180 und dann noch mal 140 wirft, dann musst du dich wohlfühlen und das habe ich getan.»

105 Punkte im Durchschnitt

Littler steigerte sich gewaltig, nachdem er gegen den Außenseiter und Weltranglisten-20. zunächst mit 0:1 in Rückstand geraten war. Sein Durchschnitt lag am Ende bei mehr als 105 Punkten.

Der Engländer Searle, der im Turnierverlauf unter anderem die deutsche Nummer eins Martin Schindler ausgeschaltet hatte, konnte dieses Niveau nicht erreichen und verpasste es, den Favoriten in Bedrängnis zu bringen. Littler steht damit am Samstag bei seiner dritten WM zum dritten Mal im Finale.