Noch ein Meeressäuger – BYD Sealion 7

SP-X/Paris. Mit dem Mittelklasse-SUV Sealion 7, übersetzt Seelöwe, ergänzt der chinesische Autohersteller BYD Ende des Jahres sein Europa-Angebot. Den großen Bruder der ebenfalls maritim benannten Baureihen Dolphin und Seal (Seehund) wird es als Plug-in-Hybrid und rein elektrisch geben. Letztere Variante soll über eine stärker in die Karosseriestruktur integrierte LFP-Batterie („Cell-to-Body“) verfügen, was unter anderem Platzvorteile gegenüber dem üblichen Einbau in einem Modulgehäuse im Unterboden bietet. Auch die Designer erhalten durch die geringere Höhe des Pakets mehr Freiheiten. Die Ladeleistung gibt der Hersteller mit 230 kW an.

In China ist der 4,83 Meter lange Konkurrent des Tesla Model-Y bereits auf dem Markt. Käufer haben dort die Wahl zwischen zwei Batteriegrößen, 72 und 81 kWh, die Normreichweiten jenseits der 500 Kilometer bieten. Die Preise der E-Variante dürften zwischen 45.000 und 50.000 Euro starten, der Plug-in-Hybrid wird etwas günstiger sein.

Holger Holzer/SP-X