Noch ist es nicht zu spät für Tulpen, Krokusse und Co.: Worauf es beim Pflanzen von Blumenzwiebeln jetzt ankommt – und wie sie auch im Topf gut anwachsen, wenn es draußen schon zu kalt ist.

Veitshöchheim (dpa/tmn) – Die Hauptpflanzzeit für Blumenzwiebeln ist zwar vorbei – wer aber bisher nicht dazu gekommen ist oder noch Zwiebeln übrig hat, sollte sich beeilen. Solange der Boden nicht gefroren ist, können sie laut der Bayerischen Gartenakademie noch in die Erde.

Jetzt zählt jeder Tag, damit die Zwiebeln noch Wurzeln bilden können. Milde Temperaturen bieten gute Pflanzbedingungen. Die Zwiebeln sollten fest und nicht vertrocknet sein. Kleine Triebspitzen oder weiße Ansätze an den Wurzeln sind kein Problem. Sind die Wurzeln oder Triebe dagegen schon lang und brüchig oder schimmeln die Zwiebeln, sollte man sie nicht mehr setzen.

Am besten wachsen die Wurzeln bei einer Bodentemperatur zwischen fünf und acht Grad. Droht Frost, hilft eine Schicht Laub über den Pflanzstellen. Sie hält den Boden länger warm, sodass die Blumenzwiebeln noch Wurzeln bilden können. Zu viel Nässe sollte vermieden werden, damit die Zwiebeln nicht faulen.

Der Bayerische Landesverband für Gartenbau und Landespflege empfiehlt, Blumenzwiebeln zwischen Stauden oder unter Gehölzen zu pflanzen. Dort bekommen sie im zeitigen Frühjahr ausreichend Licht.

Wenn es draußen bereits zu kalt ist

Wer Blumenzwiebeln im Topf pflanzen möchte, sollte ein Gefäß mit mehr als 14 Zentimetern Durchmesser wählen. Für die untere Drainageschicht eignen sich Kies, Blähton oder anderes Material. Darüber kommt lockere, durchlässige Blumenerde, in die die Zwiebeln gesetzt werden. Sie dürfen dicht beieinanderliegen, solange ihre Wurzeln genügend Platz haben.

Mit einem höheren Topf lässt sich auch das sogenannte Lasagne-Verfahren umsetzen. Dabei werden Blumenzwiebeln in mehreren Schichten übereinander gepflanzt. Kleinere Zwiebeln wie Krokusse, Traubenhyazinthen oder Schneeglöckchen kommen dabei nach oben. Zum Schluss alles mit Erde bedecken und angießen.

Damit die Zwiebeln gut anwachsen, empfiehlt die Bayerische Gartenakademie, den Topf zunächst für drei bis vier Wochen bei acht bis zehn Grad stehenzulassen. Ist es draußen zu frostig, bieten sich dafür etwa Keller, Garage oder Gartenhaus an.

Danach brauchen die Blumenzwiebeln noch eine längere Kältephase bei etwa null Grad, die wichtig für die spätere Blüte ist. Dafür kann der Topf an einem geschützten Platz – etwa auf dem Balkon – stehen und mit Winterschutz versehen werden. Alternativ lässt er sich auch in die Erde eingraben.