Noch 1.259 Tage Haft zu verbüßen - Bundespolizei nimmt Bulgaren fest

Am Samstagmittag nahm die Bundespolizei im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Bulgarien einen 43-jährigen Bulgaren am Flughafen Hahn fest.





Wegen gemeinschaftlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion wurde er 2018 zu einer Haftstrafe von 7 Jahren verurteilt. Zur Verbüßung der noch ausstehenden Restfreiheitsstrafe von 1.259 Tagen wurde er in die JVA Rohrbach eingeliefert.



