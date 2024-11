Niemeier verliert: Tennis-Damen in Malaga vor dem Aus

Jule Niemeier verpasst in Malaga eine Überraschung. Der Druck lastet jetzt auf Laura Siegemund.

Malaga (dpa) – Die deutschen Tennis-Damen stehen beim Billie Jean King Cup vor dem Aus. Jule Niemeier verlor in Malaga im Achtelfinale gegen Großbritannien das Auftaktspiel gegen Emma Raducanu mit 4:6, 4:6. Damit muss Laura Siegemund im Spitzenduell gegen Katie Boulter am Abend unbedingt gewinnen, um die deutsche Chance auf das Weiterkommen zu wahren. In dem Fall würde die Entscheidung im anschließenden Doppel fallen.

Niemeier hielt gegen Raducanu gut mit. Die 25 Jahre alte Dortmunderin konnte ihre Chancen im ersten Satz aber nicht nutzen. Nachdem der US-Open-Siegerin von 2021 das Break zum 4:3 gelang, hatte Niemeier direkt danach selbst fünf Breakbälle, konnte diese aber nicht verwerten. So holte sich Raducanu nach 49 Minuten den ersten Satz.

Ein Break reicht Niemeier nicht

Auch im zweiten Durchgang gelang der Britin ein frühes Break. Zwar nahm danach auch Niemeier ihrer Gegnerin den Aufschlag ab, allerdings verlor sie direkt danach selbst wieder ihr Service. So konnte Raducanu den Sieg nach 1:55 Stunden mit dem sechsten Matchball perfekt machen.