Marco Sturm und die Boston Bruins melden sich in den NHL-Playoffs zurück und gewinnen das zweite Spiel bei den Buffalo Sabres.

Buffalo (dpa) – Die Boston Bruins mit dem früheren deutschen Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm haben sich in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL zurückgemeldet. Die Bruins gewannen das zweite Spiel bei den Buffalo Sabres mit 4:2 und glichen in der Best-of-Seven-Serie zum 1:1 aus. Die kommenden beiden Spiele finden in Boston statt.

Nach einem torlosen ersten Drittel stellten die Bruins mit drei Toren im zweiten Abschnitt die Weichen auf Sieg. Viktor Arvidsson sorgte kurz nach Beginn des letzten Drittels mit seinem zweiten Treffer zum 4:0 für die Vorentscheidung. Buffalo kam zwar noch einmal heran, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen.

Sturm, der während seiner Karriere selbst für die Bruins gespielt hatte, übernahm das Traineramt in Boston im vergangenen Sommer. Er ist der erste deutsche Chefcoach in der Historie der besten Eishockey-Liga der Welt. Als fünftbestes Team der Ost-Division schaffte es Boston nach einem Jahr Pause wieder in die Playoffs.