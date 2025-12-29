NHL: Seider-Tor für Detroit, Grubauer sichert Seattles Sieg

Mit seinem siebten Saisontor hat Moritz Seider seinen Anteil am Erfolg von Detroit gegen Toronto. Philipp Grubauer darf für Seattle erneut spielen und hält stark.

Detroit (dpa) – Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und Philipp Grubauer haben ihren Teams zu Siegen in der nordamerikanischen Profiliga NHL verholfen. Verteidiger Seider traf beim 3:2-Sieg seiner Detroit Red Wings gegen die Toronto Maple Leafs per Schuss von der blauen Linie Ende des zweiten Drittels zum zwischenzeitlichen 1:1. Es war das siebte Saisontor für Seider, den Erfolg stellte in der Verlängerung Simon Edvinsson sicher. Die Red Wings führen die Atlantic Division in der NHL an.

Torhüter Grubauer wehrte beim 4:1-Heimerfolg der Seattle Kraken über die Philadelphia Flyers 31 Schüsse ab. Es war nach zuvor zehn Niederlagen in elf Spielen der vierte Sieg in Folge für Seattle. Routinier Grubauer ist dort die Nummer zwei im Tor.



Der 34-jährige Rosenheimer, der mit Washington auch schon den Stanley Cup gewonnen hat, lobte sein Team für den Auftritt nach der kurzen Weihnachtspause. «Das erste Spiel ist immer ein bisschen wackelig, aber ein unglaublicher Job heute Abend», sagte der NHL-Meister von 2018.