NHL: Draisaitl und Oilers feiern Kantersieg

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers lassen den New York Rangers keine Chance. Für Tim Stützle und die Ottawa Senators geht die Ergebniskrise hingegen weiter.

Edmonton (dpa) – Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der NHL einen Kantersieg gefeiert. Die Kanadier setzten sich vor eigenem Publikum mit 6:2 gegen die New York Rangers durch. Der Kölner Draisaitl überzeugte mit einem Tor und einer Vorlage und steht damit bei 30 Scorerpunkten in der laufenden Saison. Sein Sturmpartner Connor McDavid traf zweimal und lieferte ebenfalls einen Assist. Die Oilers halten durch den Sieg Kontakt zu den Topteams ihrer Division.

Eine starke Leistung von Lukas Reichel reichte unterdessen den Chicago Blackhawks nicht zum Sieg. Chicago verlor bei den Philadelphia Flyers mit 2:3, der 22 Jahre alte Reichel war mit einem Tor und einer Vorlage an beiden Treffern seines Teams direkt beteiligt. Mit nur sieben Saisonsiegen und insgesamt 16 Punkten bleiben die Blackhawks am Tabellenende nicht nur ihrer Division, sondern auch der gesamten NHL.

Stützle und Ottawa im freien Fall

Auch Tim Stützle und die Ottawa Senators befinden sich aktuell in einer Formkrise. Das 3:4 im kanadischen Duell gegen die Vancouver Canucks war bereits die fünfte Niederlage in Serie für Ottawa. Stützle machte den Fans mit seinem Treffer in der Schlussminute noch einmal Hoffnung auf eine Verlängerung, sein neunter Saisontreffer war letztlich aber nur das Tor zum Endstand.

Moritz Seider kassierte beim 1:2 seiner Detroit Red Wings gegen die Boston Bruins ebenfalls eine Niederlage und blieb dabei ohne Scorerpunkt. Gleiches gilt für John-Jason Peterka, der mit seinen Buffalo Sabres aber immerhin einen 4:2-Sieg bei den San Jose Sharks bejubeln durfte. Bei den Sharks fehlte Stürmer Nico Sturm erneut verletzt. Torwart Philipp Grubauer kam bei der 1:2-Niederlage der Seattle Kraken bei den Los Angeles Kings nicht zum Einsatz.

Crosby erzielt 600. Tor

Eine besondere Marke erreichte NHL-Legende Sidney Crosby beim Spiel seiner Pittsburgh Penguins gegen den Utah Hockey Club. Zwar verloren die Penguins klar mit 1:6, Crosby erzielte dabei aber sein 600. Tor in der nordamerikanischen Profiliga. Er ist damit der siebte Spieler in der NHL-Geschichte, der 600 Tore für ein einziges Team erzielte. «Das bedeutet mir viel», sagte der 37 Jahre alte Kanadier. Und weiter: «Ich bin schon eine lange Zeit hier und dass es hier zu Hause klappt und ich eine weitere Erinnerung habe, ist sehr besonders.»