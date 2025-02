NHL: Draisaitl trifft bei Oilers-Sieg

St. Louis (dpa) – Der deutsche Eishockey-Topstar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL mit einer erneut starken Leistung zum Sieg geführt. Der 29-Jährige erzielte beim 3:2 der Oilers nach Verlängerung bei den St. Louis Blues rund zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich zum 2:2. Bereits im ersten Drittel hatte Draisaitl den 1:0-Führungstreffer von Connor McDavid vorbereitet.

Zuvor hatten die Oilers zwei Spiele in Serie verloren. In der Pazifik-Division der Western Conference stehen die Kanadier an der Tabellenspitze und sind damit klar Richtung Playoffs unterwegs. Draisaitl kommt in der laufenden Saison bereits auf 79 Tore und Assists, nur Nathan MacKinnon (80) liegt knapp vor ihm.

Seider trifft bei Sieg der Red Wings

Ebenfalls ein Tor gelang Abwehrspieler Moritz Seider für die Detroit Red Wings. Beim 5:4-Auswärtssieg nach Penaltyschießen gegen die Seattle Kraken erzielte Seider den Führungstreffer zum zwischenzeitlichen 2:1 kurz vor Ende des ersten Drittels. Für den 23-Jährigen war es das fünfte Saisontor. Detroit steht bei 61 Punkten und ist damit Vierter der Atlantik-Division der Eastern Conference.

Direkt vor den Red Wings liegen die Ottawa Senators um Tim Stützle, deren Siegesserie ein Ende fand. Die Kanadier verloren bei den Tampa Bay Lightning mit 3:4 und kassierten die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Serie. Stützle bereitete im zweiten Drittel den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich seines Teams vor.

Peterka dieses Mal ohne Scorerpunkt

Der zuletzt formstarke John-Jason Peterka durfte sich mit den Buffalo Sabres über einen 3:2-Heimsieg gegen die Columbus Blue Jackets freuen. Buffalo feierte damit bereits den vierten Sieg nacheinander, bleibt aber dennoch klares Schlusslicht der Eastern Conference.