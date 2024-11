NFL: Vikings verlieren auch gegen Rams

Los Angeles (dpa). Die Minnesota Vikings haben nach dem perfekten Start in die NFL-Saison ein zweites Mal in Serie verloren und im Kampf um den Divisions-Sieg einen Rückschlag erlitten. Gegen die Los Angeles Rams unterlagen die Vikings 20:30. In der Woche zuvor hatten die Vikings gegen den Divisions-Rivalen Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown die erste Niederlage kassiert und rutschten nun auf Rang zwei in der NFC North. Die Lions spielen am Sonntag gegen die Tennessee Titans, die bislang nur eine von sechs Partien gewonnen haben und können Rang eins festigen.

Die Rams meldeten sich mit dem zweiten Sieg in Serie dagegen im Kampf um die Playoffs zurück und stehen nun bei drei Siegen und vier Niederlagen. An der Spitze der NFC West stehen die Seattle Seahawks mit vier Siegen und drei Niederlagen. Die Rams und die Seahawks spielen kommende Woche gegeneinander. Zuvor trifft Seattle am Sonntag auf die starken Buffalo Bills. Die Divisions-Sieger haben jeweils einen Platz in den Playoffs sicher.

Quarterback Matthew Stafford überzeugte gegen die Vikings mit vier Touchdown-Pässen für Los Angeles. Ein Fehler der Schiedsrichter, die ein Foul an Vikings-Quarterback Sam Darnold zwei Minuten vor Schluss übersahen, besiegelte den Erfolg der Rams.