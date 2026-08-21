In drei Wochen beginnt die NFL-Saison, für die Spieler geht es jetzt um Kaderplätze - und um viel Geld. Weil in einem gemeinsamen Training Sicherungen durchbrannten, wird es für die Teams teuer.

Los Angeles (dpa) – Nach Schlägereien in einem gemeinsamen Training der NFL-Teams New Orleans Saints und Dallas Cowboys hat die NFL eine Millionen-Strafe verhängt. Die beiden Mannschaften müssen jeweils 500.000 US-Dollar (rund 428.000 Euro) bezahlen, nachdem sich ihre Football-Profis unter der Woche mehrere Handgreiflichkeiten und Schlägereien geliefert hatten.

Die Mannschaften trainierten während der Vorbereitung auf die im September beginnende NFL-Saison einen Tag lang gemeinsam in Kalifornien. Drei Wochen vor dem Saisonstart geht es für viele Profis um Kaderplätze – und ihr Einkommen während der neuen Spielzeit. Entsprechend hoch ist der Einsatz auf dem Platz, da liegen die Nerven mitunter schneller blank als sonst.

Cowboys-Besitzer äußert Verständnis

«Das Competition Committee hat in den vergangenen Jahren den Sportsgeist – auch bei gemeinsamen Trainingseinheiten – zu einem besonderen Schwerpunkt gemacht», teilte die Liga in einer Stellungnahme mit. «Alle Clubs wurden vor dem Trainingslager per Memo an ihre Verantwortung erinnert, unsportliches Verhalten bei gemeinsamen Trainingseinheiten, das zu Verletzungen führen könnte, zu verhindern.»

Auch Cowboys-Besitzer Jerry Jones rügte die beteiligten Athleten. «Helme abzunehmen und dann zu schwingen und zuzuschlagen und solche Dinge sind für niemanden gut, und es ist sicherlich nicht das, was wir unseren Fans als Liga oder als Team vermitteln wollen», sagte er. Die NFL müsse in solchen Fällen hart durchgreifen. «Und deshalb ist es verständlich, dass sie mit wirklich hohen Geldstrafen daherkommen.» Ganz so hoch sollten sie nach Jones' Empfinden aber auch nicht sein: Die Cowboys wollen sich nach seinen Angaben gegen das aus ihrer Sicht überzogene Strafmaß wehren.

Die NFL-Saison beginnt am 9. September mit dem Duell der New England Patriots gegen Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks. Die Saints treffen zum Auftakt am 13. September auf die Detroit Lions um den deutschen Passempfänger Amon-Ra St. Brown. Die Cowboys messen sich zum Start mit den New York Giants.