NFL: Texans sichern sich Playoff-Teilnahme

Die Houston Texans stehen als Playoff-Teilnehmer in der NFL fest. Ein Auswärtssieg bei den Los Angeles Chargers beseitigte letzte Zweifel.

Los Angeles (dpa) – Die Houston Texans haben den Playoff-Einzug in der Profiliga NFL geschafft. Das US-Football-Team um Quarterback C.J. Stroud gewann am 17. Spieltag der regulären Saison bei den Los Angeles Chargers mit 20:16 und kann damit am letzten Spieltag nicht mehr von den begehrten Plätzen für die Finalrunde verdrängt werden. Für die Texans ist es die dritte Playoff-Teilnahme in Folge.

Leidtragende des Texans-Sieges waren die Indianapolis Colts, die ohne eigenes Zutun endgültig keine Chance mehr auf die Teilnahme an der Finalrunde haben. Zudem profitierten auch die Denver Broncos von der Niederlage der Chargers, das Team aus Colorado hat jetzt den Sieg in der Division AFC West sicher und damit mindestens ein garantiertes Heimspiel in den Playoffs.

Baltimore wahrt Playoff-Chance – Henry überragt

Ihre Rest-Chance auf die Playoff-Teilnahme wahrten indes die Baltimore Ravens. Angeführt von einem sensationell aufspielenden Running Back Derrick Henry gewannen die Ravens bei den Green Bay Packers mit 41:24. Henry erlief vier Touchdowns, so viele wie noch nie zuvor in seiner Karriere in einem einzigen Spiel. Seine 216 Yards Raumgewinn waren zudem ein persönlicher Bestwert in der laufenden Saison.

Beide Teams traten ohne ihre etatmäßigen Quarterbacks an. Bei Baltimore fehlte Lamar Jackson mit einer Rückenverletzung und wurde durch Tyler Huntley ersetzt. Aufseiten der Packers fiel Jordan Love mit einer Gehirnerschütterung aus, seinen Platz übernahm Malik Willis. Besonders Willis zeigte trotz der Niederlage eine starke Leistung und warf nicht nur einen Touchdown-Pass, sondern lief auch selbst zweimal in die Endzone.

Ravens auf Schützenhilfe angewiesen

Trotz des Sieges hat Baltimore sein Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand. Die Ravens müssen hoffen, dass die Pittsburgh Steelers am Sonntagabend bei den Cleveland Browns verlieren. Nur dann käme es am letzten Spieltag der Hauptrunde im Spiel zwischen Baltimore und Pittsburgh zum direkten Duell um das letzte Playoff-Ticket in der AFC-Conference.