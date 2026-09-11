Puka Nacua spielt in der besten Football-Liga der Welt und sorgt immer wieder für Kontroversen. In bemerkenswerter Offenheit spricht er nun über Tiefs, den Druck und seinen Umgang damit.

Los Angeles (dpa) – American-Football-Star Puka Nacua hat in großer Offenheit über eigene Probleme und den Umgang mit der Sucht gesprochen. «Alkohol war definitiv ein Thema für mich. Ich habe mich damit regelrecht betäubt, damit die Probleme und der Stress nie die Chance bekamen, angegangen zu werden», sagte Nacua in einem Netflix-Interview, das am Donnerstag ausgestrahlt wurde. Der 25-Jährige von den Los Angeles Rams ging auch in eine Entzugsklinik.

«War nicht bereit, um Hilfe zu bitten»

Nacua hatte sich im vergangenen Dezember entschuldigt, nachdem er in einem Livestream eine antisemitische Geste gezeigt hatte. Er wurde außerdem von einer Frau wegen Körperverletzung verklagt, die ihm vorwirft, an Silvester eine antisemitische Äußerung gemacht und sie in die Schulter gebissen zu haben. Das Verfahren läuft noch.

Der Profi sagte, sein rasanter Aufstieg und die Geburt seines Sohnes hätten zu einem Stress geführt, mit dem er nicht gut umgehen konnte. «Ich habe mich oft isoliert, weil ich die Last all der Probleme und Sorgen auf meinen Schultern spürte. Ich war nicht bereit, um Hilfe zu bitten», sagte Nacua. Er wolle nach «den dunkelsten Zeiten meines Lebens» ein Mensch werden, auf den sein Sohn stolz sein könne.