NFL-Spieler Metcalf schlägt nach gegnerischem Fan

Beim Sieg der Pittsburgh Steelers gegen die Detroit Lions in der NFL ist Steelers-Passempfänger DK Metcalf gegen einen gegnerischen Fan handgreiflich geworden.

Detroit (dpa) – Die Pittsburgh Steelers haben durch ein 29:24-Sieg über die Detroit Lions ihre Playoff-Chancen in der NFL verbessert, negativ fiel jedoch Pittsburghs Passempfänger DK Metcalf am Rande des Feldes auf. Während des zweiten Viertels wurde Metcalf gegen einen gegnerischen Fan handgreiflich. Videoaufnahmen zeigen, wie der Steelers-Akteur mit einem Zuschauer mit blauer Perücke am Tribünenrand spricht, ehe er mit seiner rechten Hand in Richtung Gesicht des Fans schlägt.

«Ich habe von dem Vorfall gehört, aber nichts davon gesehen. Ich hatte auch noch nicht die Gelegenheit, mit DK zu sprechen, sodass ich mich nicht dazu äußern möchte», sagte Steelers-Cheftrainer Mike Tomlin nach der Partie.

Die NFL hat sich zu Metcalfs Aktion noch nicht geäußert, womit abzuwarten bleibt, ob dem Steelers-Passempfänger eine Strafe droht.