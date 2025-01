NFL spendet Millionen für Waldbrand-Opfer in Los Angeles

Los Angeles (dpa) – Die nordamerikanische American-Football-Profiliga NFL und vier ihrer Teams unterstützen die von den verheerenden Waldbränden im Großraum Los Angeles betroffenen Gemeinden. Gemeinsam mit den Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers, Minnesota Vikings und Houston Texans spendet die Liga insgesamt fünf Millionen US-Dollar an die Helferinnen und Helfer in Kalifornien. Das Geld kommt unter anderem dem Amerikanischen Roten Kreuz und der LA Fire Department Foundation zugute.

„Wir sind untröstlich über die verheerenden Verluste, die so viele Menschen in der Gegend von Los Angeles erlitten haben, und inspiriert von dem Heldentum der Ersthelfer und der Einwohner, die ihre Nachbarn unterstützt haben“, sagte NFL-Commissioner Roger Goodell. „Die NFL-Familie ist entschlossen, mit den Los Angeles Chargers und den Los Angeles Rams zusammenzuarbeiten, um ihre lokalen Gemeinden in Zeiten der Not zu unterstützen.“

NFL verlegt Rams-Spiel nach Arizona

Bereits in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit hatte die NFL bekanntgegeben, dass die Playoff-Partie zwischen den Rams und den Vikings in das State Farm Stadion, Heimspielstätte der Arizona Cardinals, verlegt wird. Die Entscheidung sei nach Beratungen mit Behörden, den Klubs und der Spielervereinigung getroffen worden. Das Duell soll am Montagabend (Ortszeit) steigen.