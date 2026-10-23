Nach drei Siegen in Folge verlieren die New England Patriots in der NFL wieder ein Spiel. Die Chicago Bears senden hingegen ein Ausrufezeichen.

Chicago (dpa) – Super-Bowl-Finalist New England Patriots hat in der US-Football-Profiliga NFL nach drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Dreieinhalb Wochen vor dem Gastspiel in München gegen die Detroit Lions verloren die Patriots zum Auftakt des siebten Spieltages bei den Chicago Bears mit 24:30. Für das Team um Quarterback Drake Maye war es die dritte Niederlage, während die Bears um Spielmacher Caleb Williams ihren fünften Saisonsieg feierten.

Den Grundstein für den Sieg legten die Bears bereits im ersten Viertel. Nach einem verwandelten Field Goal sowie einem Touchdown von Running Back D'Andre Swift lag Chicago mit 10:0 in Führung. Diesem Rückstand liefen die Patriots fortan hinterher.

Patriots-Quarterback Maye leistet sich Fehler

Beide Quarterbacks zeigten eine gute Leistung, allerdings leistete sich Maye einen mitentscheidenden Fehler: Beim Stand von 13:7 für Chicago hatte er die Chance auf einen Touchdown, warf den Ball aber in der gegnerischen Endzone einem Verteidiger in die Arme. Statt selbst in Führung zu gehen, gaben die Patriots das Angriffsrecht damit wieder ab. Chicago nutzte die Chance und baute die Führung anschließend vorentscheidend auf 20:7 aus.

Bevor die Patriots am 15. November in München auf die Lions treffen, stehen zuvor noch ein Auswärtsspiel bei den Miami Dolphins sowie ein Heimspiel gegen die Green Bay Packers auf dem Programm. Die Bears müssen am nächsten Spieltag beim amtierenden Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks antreten.