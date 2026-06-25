Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall mit Entführung steht NFL-Profi Terrion Arnold im Fokus von Ermittlungen. Ihm droht im Fall einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe.

Detroit (dpa) – Der amerikanische Football-Profi Terrion Arnold von den Detroit Lions ist wegen des Verdachts auf schwere Straftaten festgenommen worden. Die Behörden werfen dem 23-Jährigen vor, einen Raubüberfall mit Entführung organisiert zu haben. Arnold stellte sich am Mittwoch selbst den Ermittlern, bestreite die Vorwürfe jedoch, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Im Falle einer Verurteilung droht dem Abwehrspieler laut Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe.

Der Sportler soll im Februar an einer Vergeltungsaktion beteiligt gewesen sein, nachdem aus einer Ferienunterkunft Eigentum im Wert von mehr als 250.000 US-Dollar gestohlen worden sein soll. Die Ermittler werfen ihm vor, gemeinsam mit mehreren Komplizen die Entführung von drei Männern geplant und umgesetzt zu haben.

Arnold und die anderen Beschuldigten hätten die Männer – laut Behörden zu Unrecht – des Diebstahls verdächtigt und sich rächen wollen. Einige seiner Komplizen hätten die Männer auch bestohlen. Arnold sei per Videostream über die Aktion informiert worden und später selbst in die Wohnung gekommen, wo die Männer festgehalten worden seien.

Stammspieler bei den Detroit Lions

Arnolds Anwältin wies die Vorwürfe zurück und erklärte, es gebe keine glaubwürdigen Beweise gegen ihren Mandanten. Die Detroit Lions teilten in einer Stellungnahme mit, dass ihnen die Situation bekannt sei, sie sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht äußern wollten.

Arnold gehört zu den Stammspielern der Detroit Lions und war im NFL-Draft 2024 in der ersten Runde ausgewählt worden. Zuvor spielte er für die University of Alabama. In Detroit ist er auch Mannschaftskollege des deutschen Profis Amon-Ra St. Brown.