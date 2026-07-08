Amon-Ra St. Brown ist seit Schulzeiten mit seiner Freundin zusammen - nun hat sich das Paar verlobt. Den Antrag stellte der NFL-Profi in einer ganz besonderen Umgebung.

Los Angeles (dpa) – Der deutsche NFL-Profi Amon-Ra St. Brown und seine langjährige Freundin Brooklyn haben sich verlobt. Der American-Football-Spieler von den Detroit Lions und seine Partnerin verbreiteten die Neuigkeiten in einem Instagram-Post mit zahlreichen Fotos. Darauf zu sehen ist neben dem Verlobungsring auch die besondere Umgebung des Heiratsantrags: Demnach hielt St. Brown auf einem mit weißen Blumen geschmückten Boot um die Hand seiner Lebensgefährtin an. St. Browns Mutter bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Verlobung nach zehn Jahren Beziehung.

St. Brown spielt seit 2021 in der NFL für die Lions und ist zu einem der besten Passempfänger der Liga aufgestiegen. In seinen bislang 83 Spielen verbuchte er 44 Touchdowns.