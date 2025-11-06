NFL-Profi Marshawn Kneeland stirbt mit nur 24 Jahren

Der 24-Jährige stand noch am Montag für die Cowboys auf dem Platz – nun trauert das Team um den Kollegen.

Dallas (dpa) - Die Dallas Cowboys trauern um ihren im Alter von 24 Jahren gestorbenen Football-Profi Marshawn Kneeland. Der Defensivspieler sei am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) gestorben, teilte das Team aus der nordamerikanischen Profiliga NFL mit, ohne Angaben zur Todesursache zu machen. Noch am Montag hatte Kneeland bei der 17:27-Niederlage der Cowboys gegen die Arizona Cardinals auf dem Feld gestanden und einen Touchdown erzielt.

«Ich bin erschüttert, bestätigen zu müssen, dass mein Klient und liebster Freund Marshawn Kneeland letzte Nacht verstorben ist», zitierte die NFL ein Statement seines Beraters Jonathan Perzley. Er könne seinen Schmerz kaum in Worte fassen. In der bisherigen Runde kam Kneeland in sieben von neun Partien zum Einsatz.

Kneeland spielte seine zweite NFL-Saison für die Cowboys, die ihn im Vorjahr in der zweiten Runde gedraftet hatten. «Marshawn war ein beliebter Teamkollege und Mitglied unserer Organisation», hieß es in der Mitteilung. «Unsere Gedanken und Gebete für Marshawn gelten seiner Freundin Catalina und seiner Familie.»