Kirk Cousins ist zurück bei den Minnesota Vikings und führt das NFL-Team direkt zu einem Sieg - an einem Ort mit besonderer Bedeutung für seine Geschichte. Patrick Mahomes überragt beim Chiefs-Sieg.

Green Bay (dpa) – Nur wenige Tage nach seinem unerwarteten Wechsel zurück zu den Minnesota Vikings hat Quarterback Kirk Cousins das Team zu einem souveränen NFL-Sieg bei den Green Bay Packers geführt. Cousins war erst fünf Tage vor dem 30:10 von den Las Vegas Raiders zurück zu den Vikings gewechselt, für die er bis 2023 bereits sechs Jahre lang gespielt hatte. Sein letztes Spiel im Trikot der Vikings war ein Duell mit den Packers in Lambeau Field – als Cousins sich die Achillessehne riss. Beim Comeback gelangen ihm ausgerechnet dort nun zwei Touchdown-Pässe.

Die Vikings stehen damit trotz der Schwierigkeiten auf der Quarterback-Position in den vergangenen Wochen bei sieben Siegen aus neun NFL-Spielen und sind in der hart umkämpften NFC North gleichauf mit den Detroit Lions und den Chicago Bears. Die Lions um Amon-Ra St. Brown hatten zuvor in München gegen die New England Patriots 35:10 gewonnen, die Bears haben ein spielfreies Wochenende.

Mahomes überragend bei Auswärtssieg der Chiefs

Voll auf Playoff-Kurs sind die Buffalo Bills. Quarterback Josh Allen führte sein Team zu einem 31:12 gegen die New York Jets. Für die Bills war es der achte Sieg im neunten Spiel, dank der Patriots-Niederlage gegen Detroit steht das Team damit souverän an der Spitze der AFC East.

Ebenfalls auf Kurs sind die Kansas City Chiefs. Durch das 35:13 gegen die Atlanta Falcons zog das Team um die Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce gleich mit den Denver Broncos und steht ebenfalls bei sieben Siegen aus neun Spielen. Mahomes überragte mit fünf Touchdown-Pässen.