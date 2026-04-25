Deutsche American-Football-Fans könnten in der NFL schon bald einen Landsmann zu Gesicht bekommen. Die Houston Texans haben in der zweiten Runde des Drafts einen 23-jährigen Kölner ausgewählt.

Pittsburgh (dpa) - Große Überraschung an Tag zwei des NFL-Drafts in Pittsburgh: Das American-Football-Team Houston Texans hat Marlin Klein in der zweiten Runde an Position 59 ausgewählt. Der 23-jährige Tight End spielt damit künftig an der Seite von Quarterback C.J. Stroud, der die Texans in der abgelaufenen Saison bis ins Viertelfinale führte.

Klein war seit 2022 am College für die Michigan Wolverines aktiv, mit denen er ein Jahr später die Meisterschaft gewann. Der 1,98 Meter große und 112 Kilogramm schwere Kölner ging an Tag zwei des Drafts als einer von neun Tight Ends vom Board – als vierter insgesamt.

Als 59. Pick wird der Deutsche künftig ein festgeschriebenes Gehalt von 8,185 Millionen US-Dollar kassieren. Wie viel davon garantiert sein wird, ist Verhandlungssache.