Baltimore (dpa) – Die Los Angeles Chargers haben in der NFL nach acht erfolglosen Versuchen den ersten Saisonsieg eingefahren. Das bis dato einzige noch sieglose Team brachte bei den Baltimore Ravens ein 23:20 über die Ziellinie. Zwei Touchdowns durch Quarterback Justin Herbert und Running Back Omarion Hampton reichten den Chargers am Ende, auch weil Kicker Cameron Dicker bei allen drei Field-Goal-Versuchen ohne Fehler blieb.

In Baltimore war das als klarer Playoff-Kandidat in die Saison gestartete L.A., das saisonübergreifend sogar auf elf Niederlagen in Serie kam, gut in die Partie gekommen. Der viel gescholtene Herbert vollendete gleich den ersten Drive mit einem Touchdown und jedes Mal, wenn die Ravens in der Folge den Anschluss herstellten, hatten die Gäste eine Antwort parat. Als Los Angeles zu Beginn des Schlussviertels erneut auf zehn Punkte davonzog, schien der erste Sieg nah. Doch Baltimore gab sich so leicht nicht geschlagen.

Ravens-Star Derrick Henry erlief zwar nur magere zehn Yards Raumgewinn, schaffte im Spiel aber zwei Touchdowns und verkürzte so gut zehn Minuten vor dem Ende noch einmal auf drei Punkte. Weil danach aber Wide Receiver Zay Flowers den Ball verlor und den Gastgebern im letzten Drive die Zeit davonlief, kam es tatsächlich zum sensationellen Triumph der Chargers. Das Erreichen der Playoffs ist für Baltimore als Schlusslicht der hart umkämpften AFC North in weite Ferne gerückt, für die Chargers war dieser Traum längst außer Reichweite.