NFL: Buccaneers sichern Playoff-Teilnahme ab

Tampa (dpa) – Die Tampa Bay Buccaneers haben im fünften Jahr nacheinander die Playoffs in der NFL erreicht. Das Team um Quarterback Baker Mayfield gewann am letzten Spieltag der regulären Saison sein Heimspiel gegen die New Orleans Saints mit 27:19 und sicherte sich mit einer Bilanz von zehn Siegen und sieben Niederlagen erneut den Titel in der Division NFC South. Die acht Divisionssieger ziehen automatisch in die Finalrunde ein.

Einen historischen Meilenstein erreichte dabei Tampa Bays Wide Receiver Mike Evans. Der 31-Jährige fing neun Bälle für 89 Yards und knackte damit in seiner elften Saison in Folge die Marke von 1.000 Receiving Yards. So oft nacheinander war das zuvor nur NFL-Legende Jerry Rice gelungen.

Durch den Sieg setzten sich die Buccaneers im Fernduell gegen die Atlanta Falcons durch. Die Falcons hätten eine Niederlage von Tampa Bay benötigt, um mit einem eigenen Sieg gegen die Carolina Panthers noch vorbeiziehen zu können. Allerdings verlor Atlanta sein eigenes Spiel mit 38:44 nach Verlängerung. Schon vor Spielbeginn war klar gewesen, dass der Tabellenzweite der NFC South keine Chance auf eine Playoff-Teilnahme haben wird.

Titans sichern sich Erstwahlrecht im Draft

Unterdessen sicherten sich die Tennessee Titans unverhofft das Erstwahlrecht im kommenden Draft. Die Titans verloren wie erwartet gegen die Houston Texans mit 14:23, zeitgleich gewannen die New England Patriots aber überraschend gegen die Buffalo Bills, die mit Blick auf die Playoffs zahlreiche Stars wie Quarterback Josh Allen schonten, mit 23:16. Dadurch beendeten die Patriots die Saison mit vier Siegen, während die Titans nur drei Spiele gewannen.

Zudem hatte Tennessee im Vergleich zu den Cleveland Browns und den New York Giants, die ebenfalls drei Partien gewinnen konnten, den einfacheren Spielplan und wird deshalb als schlechtestes Team der Saison geführt. Bei der Talenteziehung im kommenden April dürfen die Titans deshalb an erster Stelle wählen und sich damit den theoretisch besten Nachwuchsspieler sichern.