NFL: Broncos feiern siebten Sieg in Folge

Die Denver Broncos feiern in der NFL den nächsten Sieg. Gegen die Las Vegas Raiders tut sich das Team um Quarterback Bo Nix aber unerwartet schwer.

Denver (dpa) – Die Denver Broncos haben ihren beeindruckenden Erfolgslauf in der NFL fortgesetzt. Das Team um Quarterback Bo Nix gewann zum Auftakt des zehnten Spieltags gegen den Divisions-Rivalen Las Vegas Raiders mit 10:7 und feierte den siebten Sieg in Folge. Damit festigten die Broncos ihren Spitzenplatz in der Division AFC West und haben die Playoff-Teilnahme weiter fest im Visier.

Für die Raiders war es hingegen bereits die siebte Niederlage im neunten Saisonspiel und die dritte in Serie. Damit bleibt Las Vegas abgeschlagener Letzter der Division.

Broncos tun sich offensiv schwer

Allerdings taten sich die Broncos in der Offensive gegen eine über weite Strecken der Saison schwache Raiders-Defensive unerwartet schwer. Nix warf zwar einen Touchdown-Pass auf Troy Franklin, leistete sich aber auch zwei bittere Ballverluste. Kaum besser lief es für Las-Vegas-Quarterback Geno Smith, der gänzlich ohne Touchdown blieb, aber einmal den Ball zum Gegner warf.

Den einzigen Touchdown der Raiders gegen eine einmal mehr starke Broncos-Abwehr erzielte Running Back Ashton Jeanty. In der Schlussphase vergab Kicker Daniel Carlson ein Field Goal zum möglichen Ausgleich für die Raiders.