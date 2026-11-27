Die Buffalo Bills setzen sich im Topspiel zweier Super-Bowl-Anwärter gegen die Kansas City Chiefs durch. Die Dallas Cowboys hingegen erleben ein spätes Desaster.

Buffalo (dpa) – Trotz einer schwachen Leistung von Star-Quarterback Josh Allen haben die Buffalo Bills das Topspiel in der US-Football-Profiliga NFL gegen die Kansas City Chiefs für sich entschieden. Die Bills setzten sich an Thanksgiving dank eines Field Goals in letzter Sekunde mit 13:10 durch und feierten den siebten Sieg in Folge. Das erhoffte Offensivspektakel blieb jedoch aus.

Mit einer Gesamtbilanz von zehn Siegen bei nur einer Niederlage liegen die Bills an der Spitze der AFC-Konferenz und haben gute Chancen, die Playoffs mit einer spielfreien Woche zu beginnen. Die Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes hingegen kassierten bereits ihre dritte Saisonniederlage, haben die Playoff-Teilnahme aber weiter fest im Blick.

Cowboys brechen dramatisch ein

Das nächste Desaster erlebten unterdessen die Dallas Cowboys. Die Texaner führten gegen die Philadelphia Eagles in der Schlussphase des dritten Viertels bereits 31:10, brachen danach aber komplett ein und verloren noch 38:39. Auch hier entschied ein spätes Field Goal der Eagles die Partie. Es war bereits die zweite Niederlage für Dallas in dieser Saison bei einer Führung von 14 oder mehr Punkten im letzten Viertel. Für die Cowboys war es der nächste schwere Rückschlag im Kampf um die Playoff-Teilnahme.

Bei den Eagles glänzte Ersatz-Quarterback Joe Milton mit der wohl besten Leistung seiner bisherigen NFL-Karriere. Der Vertreter des wegen Blutgerinnseln weiterhin nicht einsatzbereiten Jalen Hurts warf drei Touchdown-Pässe. Passempfänger DeVonta Smith war mit 200 Yards und zwei Touchdowns der überragende Akteur auf dem Feld.

Philadelphia feierte den zweiten Sieg in Folge nach zuvor sieben Niederlagen nacheinander, die Playoffs dürften jedoch kaum mehr realistisch sein.