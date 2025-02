Im Sommer 2013 wechselt Neymar zum FC Barcelona. Dabei hätte Pep Guardiola ihn beinahe zu den Bayern geholt. Brasiliens Superstar berichtet nun von einem kuriosen Gespräch mitten in der Nacht.

Sāo Paulo (dpa) – Brasiliens Fußball-Superstar Neymar wäre wegen Pep Guardiola fast beim FC Bayern München gelandet. Anfang 2013 habe Guardiola mitten in der Nacht vor seinem Hotelzimmer gestanden, erzählte Neymar nun im Podcast «Podpah». Damals befand Neymar sich im Rahmen einer FIFA-Gala in Zürich.

«Gegen zwei Uhr morgens hat mein Vater mich dann wie verrückt angerufen, ich war im Halbschlaf. Er sagte, dass er auf dem Weg zu meinem Zimmer sei», erzählte der heute 33-Jährige. Dann habe er in Boxershorts und T-Shirt die Tür geöffnet. «Und dann standen da mein Vater, Guardiola und ein Übersetzer.»

«Wenn du nicht 60 Tore machst, dann...»

Er sei zunächst völlig überwältigt gewesen. «Guardiola hat sich dann in mein Zimmer gesetzt und gesagt, dass er mich in seiner Mannschaft haben will», sagte er weiter. «Er saß da mit Laptop und Zettel und zeigte mir ausführlich, wie er mich spielen lassen will. Er meinte, wenn du nicht 60 Tore im Jahr machst, ändere ich meinen Namen.»

Damals befand sich Guardiola, der die Bayern im Sommer 2013 übernahm, noch in seinem Sabbatjahr. Dass er zu den Münchnern wechseln würde, habe Guardiola ihm anfangs trotz bereits unterschriebenen Vertrages noch nicht verraten, meinte Neymar.

«Ich wäre fast zu Bayern gegangen wegen Guardiola», sagte er. Letztlich entschied der Brasilianer sich aber für einen Wechsel vom FC Santos zum FC Barcelona, weil «es mein Traum gewesen ist, mit Messi zu spielen».