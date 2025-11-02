Nationalspieler Nick Woltemade kann bei West Ham an seine guten Leistungen für Newcastle United nicht anknüpfen. Der Stürmer wird früh ausgewechselt. Ein anderer Angreifer trifft nach Belieben.

London (dpa) - Newcastle United kommt in der englischen Premier League nicht richtig in Schwung. Mit einem unauffälligen Nick Woltemade verlor der Champions-League-Teilnehmer beim vorherigen Tabellenvorletzten West Ham United mit 1:3 (1:2). Der deutsche Nationalstürmer wurde bereits zur Pause ausgewechselt. Newcastle fiel vor dem Champions-League-Duell mit Athletic Bilbao am Mittwoch auf Platz 13 zurück. West Ham jubelte ohne den verletzten Niclas Füllkrug über den zweiten Saisonsieg.

Dabei begann für Newcastle alles nach Plan: Jacob Murphy sorgte früh mit einem Schluss ins lange Eck für die Führung (4. Minute). Sicherheit brachte das 1:0 jedoch nicht. Die Gäste und vor allem Deutschlands Innenverteidiger Malick Thiaw hatten zunächst Glück, als Schiedsrichter Robert Jones nach intensivem Video-Studium einen von Thiaw verschuldeten Foulelfmeter wieder zurücknahm.

In der Offensive fand Newcastle kaum noch statt. Die kriselnden Gastgeber konnten daher noch vor der Pause das Match drehen: Lucas Paqueta traf nach einem Fehler von Torwart Nick Pope zum 1:1 (35.). Sven Botman lenkte per Grätsche den Ball in der Nachspielzeit zum 1:2 ins eigene Tor (45.+5).

Newcastle nach der Pause weiter harmlos

Im Olympiastadion von London lief es für Newcastle auch nach der Woltemade-Herausnahme in der Offensive nicht besser. West Ham hatte mehrfach die Chance auf die Entscheidung, bis der Tscheche Tomás Soucek in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand traf (90.+7). Wieder sah Keeper Pope unglücklich aus.

Superstar Erling Haaland hat mit seinen Saisontoren 12 und 13 Manchester City auf Platz zwei geschossen und scheint bereit für das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Borussia Dortmund. Der Norweger erzielte beim 3:1 (2:1)-Erfolg über das bisherige Überraschungsteam AFC Bournemouth das 1:0 (17.) und das 2:1 (33.). Nico O'Reilly war für das 3:1 verantwortlich (60.).

Die Gäste von Trainer Andoni Iraola konnten durch Tyler Adams nach einem Fehler von City-Keeper Gianluigi Donnarumma zum 1:1 ausgleichen (25.), bleiben als Tabellenvierter in der Spitzengruppe.