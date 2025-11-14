New England Patriots bauen Erfolgsserie in der NFL aus

Das frühere Team von Superstar Tom Brady ist der NFL derzeit nicht aufzuhalten. Auch Start-Probleme können das Team nicht stoppen. Ein Running Back trumpft groß auf.

Foxborough (dpa) – Die New England Patriots haben ihre Siegesserie in der NFL dank ihres überragenden Rookies Treyveon Henderson fortgesetzt. Drei Touchdowns des Running Backs sicherten einen 27:14 (14:7)-Erfolg gegen die New York Jets und gleichzeitig den achten Erfolg hintereinander. Mit einer Bilanz von 9:2 Siegen stehen die Patriots in der AFC East weiterhin auf Rang eins und sind auf Playoff-Kurs. Die Jets (2:8) hingegen sind in derselben Division Tabellenletzter.

Dabei hatten die Patriots und ihr in dieser Spielzeit starker Quarterback

Drake Maye vor allem im ersten Viertel einige Probleme mit dem Außenseiter. Justin Fields brachte die Gäste, die nach einem Fehlstart in die neue Football-Saison mit sieben Niederlagen zuletzt zweimal siegreich gewesen waren, mit einem Touchdown in Führung.

Zwei schnelle Patriots-Touchdowns

Das frühere Team von Quarterback-Legende Tom Brady kam erst danach richtig in die Partie. Henderson drehte innerhalb von sieben Minuten mit zwei Touchdowns das Match. Mit 14:7 lagen die Patriots zur Pause vorn. Der 23-Jährige war bereits in der vergangenen Woche beim 28:23 in Tampa Bay mit zwei Touchdowns positiv aufgefallen.

Henderson war auch im dritten Viertel nicht aufzuhalten. Mit seinem dritten Touchdown erhöhte er auf 21:7. In der Geschichte der New England Patriots hatten zuvor nur Rob Gronkowski (2010) und Sony Michel (2018) in ihrer Rookie-Saison drei Touchdowns in einem Match geschafft. Zwei erfolgreiche Field Goals zum 27:14 von Patriots-Kicker Andy Borregales machten den neunten Saisonsieg endgültig perfekt.