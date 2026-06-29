Der Diesel verschwindet zwar stetig aus dem Angebot, doch dafür werden Plug-in-Hybride immer öfter zur Alternative für Vielfahrer. Der neueste kommt aus China und lockt mit vierstelligen Reichweiten.

Raunheim (dpa/tmn) – Geely lockt Firmenkunden und Familien auf die Langstrecke. Bislang haben die Chinesen vor allem Tochtermarken wie Volvo, Polestar, Smart oder Zeekr in Europa gepflegt. Nun treten sie auch unter eigenen Namen an und starten in diesem Sommer mit dem Starray.

Als SUV der gehobenen Kompaktklasse tritt der 4,74 Meter lange Neuling zu Preisen ab 32.990 Euro gegen Modelle wie VW Tiguan oder Kia Sportage an – nur dass die Chinesen ihren Herausforderer ausschließlich als Plug-in-Hybriden mit XXL-Reichweite anbieten. So stellen sie einen Aktionsradius von mehr als 1.000 Kilometern in Aussicht.

Dafür kombinieren sie einen 1,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner mit einer E-Maschine und kommen so auf eine Systemleistung von 193 kW/262 PS. Als Pufferspeicher fungiert ein Akku mit 18,4 oder 29,8 kWh, der bis zu 136 Kilometer elektrisches Fahren ermöglicht. Danach wird er mit bis zu 78 kW geladen – für einen Plug-in-Hybriden ungewöhnlich schnell. Den Gesamtverbrauch gibt Geely im besten Fall mit 1,5 Litern an, den CO2-Ausstoß mit 33 g/km, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 170 km/h.

Luxuriöse Ausstattung verfügbar – serienmäßig und als Option

Nicht nur beim Antrieb geht Geely in die Vollen: Auch die Liste der Serien- und Optionsausstattung ist ungewöhnlich lang und umfasst neben Standards wie dem Panoramadach und der elektrischen Heckklappe auch ein Head-up-Display oder klimatisierte Massagesitze.



Bei einem Modell wollen es die Chinesen nicht belassen. Zeitgleich mit dem Starray startet im ähnlichen Format der vollelektrische E5. Später folgen ein günstiger Kleinwagen und ein repräsentatives Modell für die Oberklasse. Und bis 2028 will Geely rund ein Dutzend Autos in Deutschland an den Start bringen.