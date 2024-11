Neues Infotainment, gestrafftes Angebot – Opel Mokka geliftet

SP-X/Rüsselsheim. Wer bei Opel einen Mokka bestellt, bekommt ab sofort eine zum Modelljahr 2025 in einigen Punkten überarbeitete Version. Zu den optischen Neuerungen gehört eine modifizierte Frontschürze. Außerdem trägt er den neuen Opel-Blitz in der Vizor genannten Frontpartie sowie ein modifiziertes LED-Tagfahrlicht, das nun in drei Segmente unterteilt ist.

Im Innenraum erhält der Mokka ein neues, unten abgeflachtes Lenkrad, das ebenfalls das neue Markenlogo trägt. In der Mittelkonsole verschwinden einige physische Bedienknöpfe, deren Funktionen nun über den Touchscreen gesteuert werden. Ein Teil der verbleibenden Bedienelemente wurde vom neuen Grandland übernommen.

Der Mokka hat künftig in der Basisversion ein 10-Zoll-Infodisplay in Kombination mit einem Touchscreen in der Mittelkonsole. Das neue Infotainmentsystem, das optional mit Navigation bestellt werden kann, verfügt über eine Sprachsteuerung, die mit „Hey Opel“ aktiviert wird. Die Smartphone-Integration ist jetzt auch drahtlos möglich. Speziell für die optionale Kartennavigation bietet Opel künftig Over-the-Air-Updates an. Dank ChatGPT-Integration ist das Navigationssystem zudem lernfähig und kann selbstständig Ziele vorschlagen. Über die myOpel-App können Ziele an das Navi gesendet werden. Für den Mokka Electric gibt es eine spezielle EV-Routenführung mit Anzeige von Ladestationen. Neu sind ein USB-C-Anschluss in der Mittelkonsole und eine optionale bzw. beim GS serienmäßige 180-Grad-Rückfahrkamera.

Die Kunden haben künftig die Wahl zwischen den Ausstattungsniveaus „Edition“ und „GS“ sowie drei Antriebsvarianten. Den Basisbenziner 1.2 Turbo mit 100 kW/136 PS gibt es zu Preisen ab 26.740 Euro. Der im Sommer eingeführte 1.2 Turbo Mildhybrid-Benziner mit ebenfalls 100 kW/136 PS und 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, der nur knapp über 5 Liter verbraucht, bleibt ab 29.740 Euro im Angebot. Der weiterhin angebotene Elektroantrieb startet bei 36.740 Euro. Er bietet wie bisher 115 kW/156 PS und eine 54-kWh-Batterie für eine Reichweite von gut 400 Kilometern.

Mario Hommen/SP-X