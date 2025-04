Berlin (dpa) – In seiner neu gewonnenen Freizeit schlüpft Ex-Fußballer und Autor Christoph Kramer gerne in die Rolle eines Spions und schleicht durch Buchhandlungen. «Da gibt’s oben so eine Cafeteria. Da setze ich mich immer hin und dann versuche ich, zu telepathieren: „Kauf das Buch, kauf das Buch.“ Ich freue mich so sehr, wenn das jemand kauft. Was mich stört ist, die Leute das Buch nehmen, sich das angucken und zurücklegen», verriet Kramer (34) in der RTL-Sendung «Stern TV».

Der Weltmeister von 2014 hatte seinen bis 2025 laufenden Vertrag in Mönchengladbach im vergangenen Sommer aufgelöst. Seit 2018 ist er für das ZDF als TV-Experte im Einsatz, außerdem bei Prime Video für die Champions League. Aktuell feiert der 34-Jährige Erfolge als Buchautor. Sein Debütroman «Das Leben fing im Sommer an» sprang auf Platz 1.

«Mein ganzes Leben hat sich geändert. Meine größte Liebe ist weggefallen», berichtete Kramer, der noch ein wenig durch sein neues Alltagsleben stolpert. «Ich muss jetzt selber Frühstück machen. Das habe ich mein ganzes Leben nicht gemacht. Oder zu Hause Duschen. Sachen, die eigentlich komplett normal sind», sagte der langjährige Bundesliga-Profi.