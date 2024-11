Neuers Stärke-Ansage vor der «großen» Bayern-Woche

Paris, Dortmund, Leverkusen: Nach sechs Zu-Null-Siegen muss sich Kompanys Bayern-Ensemble binnen acht Tagen in allen drei Wettbewerben beweisen. Der Kapitän will die Gegner verbal einschüchtern.

München (dpa) – Paris, Dortmund, Leverkusen – drei Kracher-Spiele in acht Tagen. «Eine große Woche kommt auf uns zu», sagt Torjäger Harry Kane zu den Highlight-Abenden des FC Bayern an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in der Champions League gegen Paris Saint-Germain sowie am Samstag (18.30 Uhr) in der Bundesliga beim ewigen Rivalen Borussia Dortmund und nur weitere drei Tage später im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen. Der Verlierer des K.o.-Spiels muss eine Titeloption abschreiben.

Mit einer kraftvollen Ansage versucht Bayern-Kapitän Manuel Neuer, die Kontrahenten ein wenig einzuschüchtern. «Das sind hochkarätige Gegner. Aber jede Mannschaft weiß auch, wie stark wir momentan sind», sagte der Torwart.

Kompany: «Wir haben Selbstvertrauen aufgebaut»

Seit dem 1:4 beim FC Barcelona hat das Team von Trainer Vincent Kompany mit einer defensiv stabilisierten Spielweise sechs Zu-Null-Siege aneinandergereiht. «Wir haben Selbstvertrauen aufgebaut», sagte der Belgier nach Sieg Nummer sechs gegen den FC Augsburg (3:0) am vergangenen Freitag.

Im neuen Liga-System der Königsklasse spüren Kompany und seine Mannschaft nach nur sechs Punkten aus den ersten vier Partien freilich weiter erhöhten Lieferdruck. Platz 17 reicht nicht zur direkten Achtelfinal-Qualifikation. Dafür ist mindestens Rang acht nötig. Der 25. Platz von PSG würde aktuell nicht mal für die zusätzliche K.o.-Runde ausreichen.

Trotzdem ist die PSG-Prüfung für Bayerns Sportvorstand Max Eberl weiterhin ein «Highlight-Spiel». Der 51-Jährige nennt das Heimspiel in der ausverkauften Allianz Arena «das erste Fest» einer fantastischen Woche, in die man «im besten Fall» siegreich starten wolle.