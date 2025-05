München (dpa) – José Barcala wird neuer Trainer der Fußballerinnen des FC Bayern München. Der 43-jährige Spanier tritt damit die Nachfolge von Alexander Straus an, der den Doublesieger zu Angel City FC in Los Angeles in die USA verlässt. Barcala kommt vom Schweizer Erstligisten Servette Genf und erhält in München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

«Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit José Barcala einen Trainer gefunden haben, der sowohl menschlich als auch sportlich perfekt zu uns passt. Unser Ziel ist es, kontinuierlich Fortschritte zu machen – sowohl auf als auch neben dem Platz», sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern, laut Mitteilung. «Wir wollen weiter daran arbeiten, ein Team zu formen, das in der Lage ist, Titel auf nationaler und internationaler Bühne zu gewinnen.»

Neuer Coach: Spitzenposition in Liga behaupten

Die Münchnerinnen hatten in dieser Saison die dritte Meisterschaft nacheinander und erstmals das Double aus Pokal und Meisterschaft gewonnen. Barcala soll weitere nationale Titel feiern, dazu wollen die Bayern-Frauen auch in der Champions League die nächsten Schritte machen.

«Wir wollen unsere Spitzenposition in der Frauen-Bundesliga auch in Zukunft behaupten und uns zudem weiterentwickeln, um einem Sieg der UEFA Women’s Champions League näherzukommen», sagte der neue Coach. «Gleichzeitig will ich die Entwicklung von Talenten aus der eigenen Jugend aktiv unterstützen.»

Erst mal geht's auf den Balkon

In seinem ersten Jahr als Cheftrainer bei Servette gewann er 2024 das Double aus Meisterschaft und Schweizer Pokal. Zuvor sammelte er in Spanien, Frankreich und Schottland Trainererfahrungen. «Wir freuen uns sehr, José Barcala als neuen Cheftrainer zu haben, denn er passt bestens in das Profil, das wir definiert haben, um bei uns die Entwicklung weiterzuführen, die wir vor drei Jahren begonnen haben», sagte Francisco De Sá Fardilha, Technischer Leiter Frauenfußball.

Erst einmal wird aber die alte Saison gefeiert. Am Sonntag jubeln die Fußballerinnen zusammen mit der Männer-Mannschaft auf dem Rathaus-Balkon.