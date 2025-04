Bayer Leverkusen will zur kommenden Saison offenbar auf der Torwart-Position nachbessern. Neben einem spanischen Talent soll es nun auch Interesse an einem Nationaltorwart geben.

Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusen ist bei der Suche nach einem neuen Torwart für die kommende Saison offenbar an Nationaltorwart Stefan Ortega interessiert. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, sollen Verantwortliche des Double-Siegers Kontakt zu Ortega aufgenommen haben. Die Nummer drei in der Hierarchie der DFB-Torhüter steht noch bis 2026 bei Manchester City unter Vertrag und ist in der Regel nur Ersatz hinter Ederson.

Der 32 Jahre alte Torhüter ist aber wohl nur Plan B. Wunschkandidat von Trainer Xabi Alonso zwischen den Pfosten soll dem Bericht zufolge dessen spanischer Landsmann Joan Garcia von Espanyol Barcelona sein. Der 23-Jährige könnte die neue Nummer 1 werden und von Kapitän Lukas Hradecky, der noch ein Jahr Vertrag bei Bayer hat, eingearbeitet werden. Tschechiens Nationalkeeper Matej Kovar könnte die Werkself indes im Sommer verlassen.