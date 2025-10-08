DS spielt «Vier Gewinnt» und poliert dafür seine Kompaktklasse auf. Dabei sind die Franzosen so gründlich, dass der elegante Cousin des Opel Astra sogar einen ganz neuen Namen bekommt. Ganz neu?

Rüsselsheim (dpa/tmn) – Neuer Name, neues Glück: Die Stellantis-Marke DS überarbeitet ihr Angebot in der Kompaktklasse und schickt den französischen Vetter des Opel Astra künftig als N°4 ins Rennen – statt wie bisher als DS 4. Dabei ist die neue Nomenklatur, die sich am Flaggschiff N°8 orientiert, noch die geringste Änderung.

Wie bei einem Facelift zur Mitte der Laufzeit üblich, gibt es obendrein reichlich frische Retuschen, eine neue Lichtsignatur und vor allem einen zukunftsfesten Antrieb: Zum ersten Mal wird der 4,40 Meter lange Kompakte auch rein elektrisch angeboten, teilt der Hersteller mit.

Zu Preisen ab 45.900 Euro gibt es dann laut DS einen 58,3 kWh großen Akku für 449 Normkilometer Reichweite, der mit bis zu 120 kW nachladen kann. Er speist einen E-Motor mit 156 kW/213 PS, der für 160 km/h Spitzentempo sorgt.

Wer schneller und weiter fahren und trotzdem mit der E-Mobilität flirten will, bekommt zum gleichen Preis einen Plug-in-Hybriden. Der hat 165 kW/225 PS, surrt bis zu 77 Kilometer unter Strom, bevor der Benzinmotor anspringt, und schafft mit vereinten Kräften 233 km/h.

Deutlich billiger und milde hybridisiert

Als Dritten im Bunde gibt es im Einstiegsmodell einen milde hybridisierten Benziner mit 107 kW/145 PS, der 203 km/h erreicht. Er kann zwar nur wenige hundert Meter elektrisch fahren, ist dafür aber mit einem Grundpreis von 38.640 Euro deutlich billiger.