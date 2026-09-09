Nach Norditalien über Nacht: Das geht mit einer neuen Verbindung - vorerst auch von einem zweiten Bahnhof in NRW. Fahrgäste haben die Wahl zwischen drei Reiseklassen.

Köln (dpa/tmn) – Bahnreisende können eine neue Nachtzugverbindung aus Nordrhein-Westfalen nach Norditalien nutzen. Das Bahnunternehmen European Sleeper fährt ab sofort zwischen Brüssel und Mailand, mit Zwischenhalten unter anderem in Aachen, Köln und Aarau in der Schweiz.

Zunächst immer montags, donnerstags und samstags geht es von Belgiens Hauptstadt aus in Richtung Norditalien – in Köln zum Beispiel hält der Zug dabei kurz nach 22 Uhr, die Ankunft in Mailand ist 11.40 Uhr.

Vorerst immer mittwochs, freitags und sonntags fährt der Nachtzug von Mailand retour. Abfahrt in der lombardischen Metropole ist am Nachmittag, in Köln kommt der Zug gegen 8.00 Uhr am nächsten Morgen an.

Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember wird sich die Reihenfolge der Wochentage ändern, ab dann hält der Zug auch nicht mehr in Aachen, sondern zwischen Brüssel und Köln stattdessen im belgischen Antwerpen sowie Breda und Eindhoven in den Niederlanden.

Sitzen oder auf der Matratze liegen

Fahrgäste haben die Wahl zwischen reinen Sitzplätzen, kompakten Liegeplätzen oder Matratzen. Die Preise für die Verbindung Köln – Mailand beginnen laut Unternehmens-Website in der günstigsten Reiseklasse aktuell je nach Fahrdatum ab knapp 40 Euro pro Person.

Mit der neuen Strecke bietet European Sleeper nun drei Nachtzugverbindungen in Europa an. Die anderen beiden verlaufen zwischen Paris und Berlin mit Halt unter anderem in Hamburg und zwischen Brüssel und Prag mit Halt unter anderem in Berlin.

Eine Übersicht über bestehende Nachtzugverbindungen mit Schlaf- oder Liegewagen liefert das Portal back-on-track.eu.