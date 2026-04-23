Morgan rüstet den Supersport weiter auf: Das Design des Roadsters bleibt zwar altmodisch, aber die Fahrleistungen können mit den modernsten Sportwagen mithalten.

Malvern Link (dpa/tmn) – Der Supersport ist seit jeher das dynamischste Auto in der über 100-jährigen Historie der Marke Morgan. Doch jetzt legen die Briten noch einmal nach und bieten den auf der Plattform des BMW Z4 konstruierten Retro-Roadster auch als Supersport 400 an.

Mit einem Turbo-Reihensechszylinder von 300 kW/408 PS wird er zum bislang stärksten Modell der Marke, teilt der Hersteller mit. Die Produktion soll im Mai beginnen und die Preise werden bei rund 155.000 Euro starten. Das sind etwa 30.000 Euro mehr als beim Grundmodell mit 250 kW/340 PS.

Sechszylinder entwickelt maximales Drehmoment von 500 Nm

Der neue Sechszylinder, der genau wie die Achtgang-Automatik ebenfalls von BMW kommt, entwickelt ein maximales Drehmoment von 500 Nm und ermöglicht Fahrleistungen auf dem Niveau eines modernen Sportwagens.

Von 0 auf 100 beschleunigt der Supersport400 demnach in 3,6 Sekunden. Und erst bei 290 km/h dreht die Elektronik dem drei Liter großen Sechszylinder den Hahn zu.