Mercedes stellt jetzt auch den GLA auf seine neue Elektro-Plattform. Der kompakte Geländegänger wird dabei größer und fährt weiter. Aber genau wie bei CLA und GLB bleibt es nicht beim E-Antrieb.

Stuttgart (dpa/tmn) – Nach CLA Limousine und Shooting Brake sowie dem GLB stellt Mercedes jetzt auch den GLA auf seine neue MMA-Plattform, die um den Elektroantrieb herum entwickelt wurde. Den vierten und bis zum Debüt einer neuen A-Klasse vermutlich Ende nächsten Jahres vorerst letzten Neuzugang der Kompaktfamilie bringen die Schwaben nach eigenen Angaben zum Jahreswechsel in den Handel. Die Preise beginnen erst einmal bei 40.840 Euro für den elektrischen GLA 200. Weil es im Frühjahr auch Verbrenner mit Hybrid-Baustein gibt, dürfte der Preis sogar noch einmal etwas sinken.

Los geht es zunächst mit dem voll elektrischen GLA 200 mit 165 kW/224 PS und Heckantrieb, einem GLA 250 mit dann schon 200 kW/272 PS oder dem Spitzenmodell GLA 350. Dort arbeiten zwei Motoren, die mit 260 kW/354 PS alle vier Räder antrieben. Die 800 Volt-Akkus haben von 58 bis 85 kWh, ermöglichen Ladeleistungen von mehr als 300 kW und Reichweiten von bestenfalls 657 Kilometern.

So lässt sich der Hybrid-Benziner konfigurieren

Analog zu den anderen Kompaktmodellen will Mercedes danach auch einen Hybrid-Benziner anbieten. Zur 22 kW/30 PS starken E-Maschine in der Achtgang-Doppelkupplung kommt dann ein 1,5 Liter großer Vierzylinder, der wahlweise 100 kW/136 PS, 120 kW/163 PS oder 140 kW/190 PS leistet. Die beiden stärkeren Modelle bietet Mercedes auch mit Allradantrieb an.



Egal mit welchem Antrieb, bietet der GLA nach dem Generationswechsel mehr Platz: Er misst künftig 4,57 Meter und legt im Radstand um sechs Zentimeter zu, so dass vor allem Fondpassagiere laut Mercedes bequemer sitzen. Das Kofferraumvolumen wächst auf 410 bis 1.400 Liter und bei der E-Version kommt zudem ein Frunk von 107 Litern im Bug dazu.