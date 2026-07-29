Stuttgart (dpa/tmn) – Nach dem CLA als Limousine und Shooting Brake sowie dem GLB bringt Mercedes jetzt den GLA in Stellung. Der dürfte als kompakter Geländewagen zum meistverkauften Modell der Familie werden. Er kann ab sofort bestellt werden und soll nach Angaben des Herstellers noch in diesem Jahr in den Handel kommen.

Los geht es zu Preisen ab rund 48.600 Euro zunächst mit der voll elektrischen Version. Sie gibt es wahlweise mit 165 kW/224 PS, 200 kW/372 PS oder 260 kW/354 PS und Allradantrieb sowie mittelfristig mit drei 800 Volt-Akkus von 58, 71 oder 85 kWh. Damit sollen im Normzyklus bis zu 657 Kilometer möglich sein. Weil die Ladeleistung bei mehr als 300 kW liegt, reichen laut Mercedes im Idealfall zehn Minuten am Stecker für 270 Kilometer zusätzlichen Aktionsradius.

Auch ein Benzinmodell ist im Köcher

Analog zu den anderen Kompaktmodellen will Mercedes danach auch einen Hybrid-Benziner anbieten, mit dem der Preis dann noch einmal sinken sollte. Zur 22 kW/30 PS starken E-Maschine in der Achtgang-Doppelkupplung kommt dann ein 1,5 Liter großer Vierzylinder, der wahlweise 100 kW/136 PS, 120 kW/ 163 PS oder 140 kW/190 PS leistet. Die beiden stärkeren Modelle bietet Mercedes auch mit Allradantrieb an.



Mit dem Wechsel auf die neue, für den Elektroantrieb optimierte Plattform ändern sich auch die Proportionen und die Abmessungen. Der GLA wird zwar flacher, legt aber im Radstand um sechs Zentimeter zu. Das bedeutet deutlich mehr Platz für die Insassen, der Kofferraum fasst 410 bis 1.400 Liter, und zudem gibt es noch einmal 107 Liter Stauraum im Bug der E-Version. Außerdem kann der jetzt GLA als Allradler bis zu zwei Tonnen an den Haken nehmen.

Details wie ein beleuchteter Grill

Dass der Konkurrent von Autos wie BMW X2 und Audi Q3 sportlicher und schnittiger aussieht, liegt allerdings nicht nur an den neuen Proportionen, sondern Mercedes hat auch am Detail gearbeitet. Genau wie bei GLC und C-Klasse zum Beispiel gibt es jetzt den ikonischen Wappengrill, der mit LEDs beleuchtet wird. Auch innen hält die Zukunft Einzug und Mercedes rüstet den GLA mit einem Bildschirm über die gesamte Breite des Armaturenbretts aus.



Zwar ist das Quartett in der Kompaktklasse damit erst einmal komplett, doch mehren sich die Stimmen aus Stuttgart, dass es Mercedes dabei nicht belassen will. Um die Marke wieder erreichbarer zu machen und den Einstiegspreis weiter zu senken, soll es doch auch ein Comeback für die A-Klasse geben. Die wird allerdings frühestens 2027 in die neue Generation wechseln.