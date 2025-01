Neuer Deadline Day? – Ligen wollen Transferperiode ändern

Berlin (dpa) – Die europäischen Top-Ligen wollen offenbar im kommenden Sommer die Fußball-Transferperiode vor dem ersten Spieltag enden lassen. Die Deutsche Fußball Liga sei mit ihren Clubs diesbezüglich im Austausch, sagte Ansgar Schwenken als DFL-Direktor Spielbetrieb und Fans dem «Kicker»: «Hierzu führen wir mit den europäischen Top-Ligen Gespräche, um eine gemeinsame Lösung zu finden.»

Die englische Premier League hatte bereits 2018 die Wechselfrist Mitte August enden lassen. Da aber andere Ligen nicht mitzogen, kehrte man wieder zum ursprünglichen Modell mit dem sogenannten Deadline Day Ende August zurück. Mit der neuen Regelung solle die Integrität und Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs erhöht werden.

Nach Informationen des «Kicker» steht die Serie A dem Vorschlag aufgeschlossen gegenüber, Spanien sei dagegen, Frankreich befinde sich noch in der Meinungsbildung.

Die Bundesliga startet am 22. August, Italien folgt einen Tag später. In Frankreich und England ist bereits eine Woche vorher Startschuss. So käme der 15. August als Transferschluss in Betracht. Für die 2. Bundesliga hätte die Regelung dagegen keine Auswirkungen. Hier würde es beim 31. August bleiben.